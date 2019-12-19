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Кредит по телефону на банковскую карту в Украине

Как оформить выгодный кредит по телефону без ожиданий и бюрократических проволочек?

Среди множества форм выдачи денежных ссуд кредит по телефону пользуется особым спросом среди граждан Украины разного возраста и социального статуса. Услуга предоставляется микрофинансовыми компаниями дистанционно с помощью работы мобильной связи. Она позволяет в сжатые сроки оформить займ в размере от нескольких сотен до 50 тыс. грн. на период от 5-ти до 30 дней, а в некоторых случаях - до полугода.

 

Данный тип кредитования имеет высокий процент одобрения заявок, отличается простотой и удобством при обслуживании. Чтобы оформить кредит по телефону, не нужно посещать какие-либо отделения, собирать внушительный пакет документов или подстраиваться под жесткие требования финансовых организаций.

 

Для заключения сделки достаточно иметь:

  • паспорт гражданина Украины с открытой регистрацией в пределах страны;
  • ИНН;
  • личный мобильный телефон;
  • действующий финансовый инструмент, на который поступят деньги: банковская карта, виртуальный кошелек или счет;
  • 15 минут свободного времени.

Заставное имущество, документальное подтверждение о трудоустройстве, поручители по кредиту по телефону не требуются.

Экспертная помощь выбора кредита по телефону

Подобрать кредит по телефону на карту с выгодными условиями вам всегда поможет наш портал - финансовый эксперт: topcredit.com.ua. На страницах нашего сайта мы разместили все актуальные предложения от легально работающих МФО, у которых есть в наличии лицензия от НБУ. Ключевой особенностью этих кредитов является возможность их оформления по телефонному звонку.

 

Для удобства выбора, возможности сравнения программ между собой мы для каждого опубликованного продукта создали краткое, но емкое меню. В нем указаны:

  • доступные суммы к получению - от наименьшей к наибольшей;
  • возможный период кредитования;
  • размер процентных ставок;
  • способы выдачи средств (на карту, счет и т. д.);
  • способы возврата долга (перевод, терминал, карта и др.);
  • требования к заемщику (возраст, официальное трудоустройство и др.).

Изучив краткое меню, вы в считанные минуты сможете отметить для себя несколько оптимальных вариантов, чтобы взять кредит по телефону с наиболее выгодными условиями.

Порядок оформления кредита

Чтобы сделать заявку на кредит по телефону и заключить сделку с МФО, следуйте советам из ниже изложенной инструкции:

  • Кликните на одно из выбранных предложений. Система автоматически откроет официальный сайт МФО.
  • В новом окне зайдите в раздел контакты и свяжитесь с представителем компании-кредитора.
  • Вместе с консультантом заполните заявку на получение займа. Для этого вам понадобятся паспортные данные, реквизиты карты или счета, ИНН, данные о ваших дохода, информация о месте работы.
  • Дождитесь решения вашему обращению. Как правило, ответ поступает в виде СМС на телефон клиента в течение 5-30 минут.
  • Подпишите договор. Для этого на сайте МФО введите комбинацию цифр или символов из СМС, которую вам пришлет на телефон компания-кредитор. После ввода сообщения сделка считается юридически заключенной.
  • Дождитесь поступления средств - кредит на карту по телефону, банковский счет или кошелек перечисляется практически сразу.
Важно! Большинство МФО работают круглосуточно, однако некоторые компании выдают деньги только в рабочее время. Данная информация размещается на официальных сайтах организаций. Если вам нужны средства мгновенно, обязательно уточните этот нюанс самостоятельно или у консультанта.

Особенности погашения долга

Погасить кредит онлайн по телефону, как правило, можно разными способами. Все они публикуются на сайтах МФО или личном кабинете клиента. Личный кабинет регистрируется для каждого заемщика в момент первого его обращения.

 

В нем отображаются:

  • личные данные пользователя;
  • реквизиты финансовых инструментов;
  • движение финансов;
  • информация о сделках;
  • сроки действия кредитов;
  • суммы к погашению и пр.

 

Закрыть долги по открытым займам клиент может:

  • путем списания с личной банковской карты - операция проводится в личном кабинете, деньги перечисляются моментально без комиссий;
  • с помощью банковского перевода - услуга платная, на проводку средств отводится до 3 рабочих дней;
  • наличными в кассах МФО, если у компании есть открытые отделения в вашем городе;
  • через терминалы - взимается сбор, деньги переводятся в течение 3 дней.

Непредвиденные ситуации при погашении долга

Если на момент закрытия займа, вы по каким-либо причинам не можете в полном объеме внести платеж, воспользуйтесь опцией продления кредита. Для ее активации закройте долг по текущим процентам, затем подключите услугу в личном кабинете. Она позволит вам отсрочить внесение основного платежа на несколько недель.

 

Важно! Пролонгация доступна только при отсутствии просрочек. Она предоставляется не всеми МФО. Поэтому о наличии опции стоит уточнить заранее.
Мы подобрали вам 35 предложений
Дата обновления: 23 октября 2020 г. 23:13
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